Ora legale, quando cambia? Potrebbe essere l’ultima volta che spostiamo le lancette

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si torna all’ora solare, portando indietro le lancette dell’orologio. E questa volta potrebbe essere l’ultima. In tutto il vecchio continente il tema dell’ora legale per la stagione estiva fa discutere e la convenzione potrebbe avere i minuti contati. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:25

