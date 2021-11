Olio di palma, evita questi cibi: alto rischio cancerogeno, lo studio appena pubblicato

L’olio di palma da qualche anno si è visto puntare addosso un riflettore molto poco lusinghiero. È ormai noto che sia un olio vegetale per niente amico della salute, ma le scoperte scientifiche non smettono di restituirci nuovi risultati. E la conclusione a cui si giunge è sempre la stessa: sarebbe meglio evitarlo. Un nuovo studio appena pubblicato su “Nature”, infatti, pone l’accento sulla possibile cancerogenicità di un grasso che si trova in quest’olio. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 09:49

