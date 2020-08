Nuovo boom di contagi in Italia: 1.367 casi ma è record di tamponi

Tornano a salire nettamente i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 1.367 contro gli 878 di ieri a fronte però di un numero record di tamponi: 93.529, oltre 20 mila in più di 24 ore fa. In crescita anche i decessi, 13 (ieri erano 4), e i ricoverati in terapia intensiva: 69, 3 in più di ieri. Calano lievemente i ricoverati con sintomi: sono 1.055 (-3). La Lombardia torna a essere la regione con il maggior numero di nuovi contagi, 269. Intanto l'ospedale San Raffaele di Milano conferma che Flavio Briatore è risultato positivo al tampone ma l'imprenditore rassicura: mi sento bene. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 19:48

