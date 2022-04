Nuovo album per Francesco Gabbani: «La felicità non è qualcosa da aspettare ma da vivere»

Esce il 22 aprile ‘Volevamo Solo Essere Felici’, il nuovo album di Francesco Gabbani a due anni dal precedente ‘Viceversa’. Quinto lavoro in studio del cantautore, il disco ribalta la prospettiva: dal confronto con gli altri all’interiorità. “Felicità, per me, è quieto vivere, è quel senso di appagamento e serenità, ed è qualcosa che sconfessa qualsiasi tipo di regola logica – spiega il musicista – e per ciascuno è qualcosa di diverso. Ho capito che la mia felicita non è costante ma è in divenire, e a oggi la ricerco nelle piccole cose, nell’attimo. Mi rendo conto che ho una visione della felicità abbastanza orientaleggiante, del qui e ora. Cercarla nel futuro e in qualcosa che deve ancora arrivare è una scommessa che ha grandi rischi di sofferenza. Per questo, ho scelto che sia non sia qualcosa da aspettare ma qualcosa da vivere”. Foto di Chiara Mirelli da Ufficio Stampa MA9PROMOTION

LEGGI ANCHE: -- Le Vibrazioni pubblicano l’EP ‘VI’: «Un album è un’opera intellettuale»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA