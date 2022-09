Nucleare, Conte: “Vediamo se sotto casa di Salvini c’è posto per una centrale”

(LaPresse) "Sono qui, in questo quartiere dove Matteo Salvini sarebbe disposto a fare una centrale nucleare. È stata una boutade, un’uscita eccentrica. Forse voleva rassicurare la popolazione che si tratta di energia pulita. Ma un nucleare che non produce scorie non esiste". Lo ha dichiarato il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale a Milano. "Anche la tecnologia attuale, quella di terza generazione, benché si tratti di tecnologia avanzata, produce scorie. Se invece parliamo di energia nucleare di quarta generazione, gli esperti ci dicono che ne riparliamo tra quindici, vent'anni”, ha aggiunto il leader pentastellato. “Se mi indicano la casa di Salvini, vediamo se c’è spazio per una centrale nucleare sotto casa sua", ha ironizzato Conte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 15:07

