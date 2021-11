Nubifragio e allagamenti nel cagliaritano, strade come fiumi

(LaPresse) Cagliaritano alle prese con un'incredibile ondata di maltempo. Numerose zone sono state allagate con le strade che si sono trasformate in fiumiin piena. Un anziano risulta disperso a Sant'Anna Arresi, nel cagliaritano: l'uomo sarebbe finito in un torrente gonfiato dalle pioggie. Sulle sue tracce i vigili del fuoco, che da domenica mattina hanno già effettuato 20 interventi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 14:27

