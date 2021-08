“Nove perfetti sconosciuti”, Nicole Kidman in versione guru. Bobby Cannavale: «Nella vita devi studiare ed essere sempre preparato».

Dal 20 agosto arriva in esclusiva su Prime Video “Nove perfetti sconosciuti”, miniserie basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty. La storia, ambientata in un wellness resort di lusso, ruota intorno a nove personaggi che vogliono migliorare le proprie vite. A guidarli e sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro, la guru russa Masha (Kidman): una donna enigmatica, la cui missione è di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta. Del cast fanno parte, tra i tanti, Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall, Michael Shannon e Bobby Cannavale: “Non amo assolutamente fare massaggi”, ci confida quest’ultimo in collegamento su Zoom. “Non voglio dire che in questi resort si faccia solo questo, ma è ciò che penso dei posti di quel genere. Non mi piace assolutamente che qualcuno mi tocchi tutto il tempo durante un massaggio”. I primi tre episodi di Nove perfetti sconosciuti debuttano il 20 agosto su Prime Video. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA