"Dice cose a cavolo di cane, lei non sa nulla". Pierpaolo Sileri sbotta contro l'europarlamentare no vax Francesca Donato. A Non è l'arena, su La7, il sottosegretario alla Salute esplode davanti alle argomentazioni dell'eurodeputata. (Video La7)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA