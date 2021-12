No green pass, Puzzer "politologo" a Ginevra: «Non sapevo che l'Onu fosse una scatola vuota»

(Agenzia Vista) Ginevra, 01 dicembre 2021 "Siamo andati all'Onu, siamo entrati nell'ufficio per ritarare l'accredito. Ci hanno però detto che il forum a cui noi avremmo dovuto partecipare era stato spostato in remoto. A quel punto è iniziato un giro continuo tra cinque palazzi, dove ogni volta un funzionario ci diceva che doveva andare a protocollare le carte. Uno di questi ci ha dato un appuntamento facendoci capire poi quello che non avrei mai creduto: questa organizzazione è una scatola vuota, cioè che non si preoccupa dei problemi come quelli nostri. Al momento ero molto deluso e abbattuto" però poi "ho avuto il tempo di tranquillizzarmi e sicuramente io, i portuali della resistenza e la mia famiglia non molleremo". Così Stefano Puzzer in un video dopo la visita alla sede Onu di Ginevra. Gente Come Noi - Stefano Puzzer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 08:59

