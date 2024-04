Niguarda, 15 enne armato di coltello aggredisce due professori. Arrestato

Uno studente di 15 anni, italiano, pregiudicato, è stato fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione Greco e del Nucleo Radiomobile, presso un Istituto di Istruzione Superiore in via Francesco Gatti (in zona Niguarda, Milano). Il ragazzo si era presentato con un coltello chiedendo a gran voce di poter parlare con professoressa che in quel momento non presente a scuola.

Il minore, come mostrano le immagini di Welcome to Favelas, è stato bloccato e disarmato da altri due professori che però sono stati picchiati dal giovane che riesce a scappare, anche se poco dopo è stato rintracciato dai militari. Dalle indagini è emerso che il minore ha sempre tenuto comportamenti esagitati e di disturbo durante le lezioni nei confronti di insegnanti e studenti.

A seguito dei fatti uno dei professori intervenuti è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale Niguarda mentre il minoreè stato prima immobilizzato e poi arrestato dai Carabinieri della Stazione Greco per resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 22:42

