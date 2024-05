Un uomo ha un malore in una stazione della metropolitana a New York e si accascia sui binari, in situazione di pericolo. Intervengono gli agenti di polizia che lo sollevano e lo riportano sulla banchina. Poi l'uomo viene caricato su un'ambulanza. La scena è stata ripresa dalla bodycam di un poliziotto e postata sulla pagina Facebook del New York Police Department.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA