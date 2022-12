'Ndrangheta, blitz contro cosca Bellocco: 76 arresti

(LaPresse) - In diverse regioni italiane due operazioni congiunte dei Carabinieri contro la 'ndrangheta. In tutto sono 76 le persone che hanno ricevuto una misura cautelare, 47 in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora. Gli indagati sono ritenuti responsabili - in particolare - di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, usura e danneggiamenti aggravati dalle finalità mafiose, riciclaggio e autoriciclaggio, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Oltre a loro, i Ros di Brescia hanno effettuato altri 13 arresti, di cui 12 in carcere, uno ai domiciliari. L’indagine è stata svolta dal Nucleo Investigativo di Gioia Tauro tra il settembre 2019 e l’agosto 2020 nei confronti di elementi di spicco della cosca Bellocco, egemone nella città di Rosarno, con interessi sull’intero territorio nazionale e in diversi Paesi esteri. Le indagini hanno interessato anche altre cosche. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria ha determinato, inoltre, il sequestro preventivo di una ditta attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive (taglio, trasporto e trasformazione del legno), il cui valore complessivo è stato stimato in 700mila euro. Oltre alla cosca Bellocco di Rosarno, sono finiti al centro dell'inchiesta anche gli Spada di Ostia (due indagati appartengono a questo gruppo) e la famiglia Lamari Larosa Pesce della piana di Gioia Tauro. I carabinieri dle Ros e la Guardia di Finanza a Brescia hanno anche posto sotto sequestro imprese, beni immobili, quote societarie per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 09:56

