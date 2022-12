Natale, il primo messaggio di Re Carlo: «Molti lottano per pagare le bollette»

(Adnkronos) - La crisi economica, l'aumento del costo della vita e "la grande ansia e difficoltà di molti che lottano per pagare le bollette e mantenere le loro famiglie nutrite e al caldo". Sono gli argomenti del primo discorso natalizio di Re Carlo d'Inghilterra. Nel video messaggio alla nazione in preda ai problemi economici e sullo sfondo della guerra in Ucraina, il re ha dedicato gran parte del suo messaggio a coloro che aiutano ad alleviare la difficile situazione degli altri. Il re ha elogiato "le persone meravigliosamente gentili" che hanno donato cibo o il loro tempo.

Accompagnato dal coro della Cappella di San Giorgio, a Windsor, dove anche la defunta regina Elisabetta II aveva trasmesso il suo messaggio natalizio nel 1999, il monarca ha reso omaggio a sua madre. Ha affermato che le comunità religiose sono tra coloro che aiutano gli altri in difficoltà finanziarie. Ha anche elogiato i volontari, gli operatori di beneficenza, gli operatori sanitari e altri che si sono fatti avanti per aiutare nei momenti di avversità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 19:59

