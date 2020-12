Sergio Castellitto entra nelle case degli italiani a Natale. Direttamente dal mondo di Eduardo De Filippo. L'attore interpreta il ruolo di Luca Cupiello in Natale in Casa Cupiello, colonna portante della storia del teatro italiano che viene adattata in un film diretto da Edoardo De Angelis. L'attore racconta a Leggo: "Il film offre una versione classica di Natale in casa Cupiello, tradizionale e quasi archeologica per certi versi. La vera novità della messa in scena è quella di raccontare l'anima dei personaggi, la psiche e le loro nevrosi. Questo film meriterebbe di essere visto al cinema, dato che fino ad oggi ci sono state sempre trasposizioni televisive". L'appuntamento con Natale in casa Cupiello è fissato per il 22 dicembre su Raiuno.

