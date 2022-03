Napoli, maxi-rissa al ristorante per la festa della donna. «Locale come un ring, paura e feriti»

Maxi rissa e paura a Napoli. «Stanno spopolando sul web i video realizzati nel giorno della festa della donna in un noto ristorante di Villaricca, in provincia di Napoli, teatro di una violentissima rissa a colpi di bottiglia scatenata per motivi ancora da chiarire. Le scene, particolarmente violente, immortalano un “fuggi fuggi” generale nella sala del locale diventata all'improvviso un enorme ring con persone che giacciono ferite a terra oppure scappano impaurite gridando, mentre altre continuano a colpirsi senza ritegno con sedie e oggetti contundenti». Diversi i feriti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA