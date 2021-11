MTV EMAs 2021: tutto quello che c'è da sapere

Si svolgeranno domenica 14 novembre gli MTV EMAs 2021, direttamente da László Papp Budapest Sports Arena, in Ungheria. La lista delle star presenti all'evento è infinita, così come quella degli artisti che si esibiranno. Ci faranno scatenare con le loro perfomance: Ed Sheeran, Imagine Dragons, J.ID, Maluma, Kim Petras, Youngblud, Griff, Girl in Red e i nostri Måneskin, reduci dal loro debutto di fuoco in America. Foto: Ufficio Stampa - Music: 'Elevate' from Bensound.com

