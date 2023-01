Morte Vialli, l'omaggio in video del Chelsea: "Tanti ricordi da conservare"

(LaPresse) - Il Chelsea ha ricordato Gianluca Vialli sui profili social del club nel quale il giocatore italiano ha militato da giocatore, diventando poi anche allenatore dei Blues. Con la squadra di Londra, dove Vialli ha vissuto negli ultimi anni della sua vita, ha vinto una Fa Cup, una Coppa di Lega, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea. "Così tanti ricordi da conservare per sempre. Grazie di averli condivisi con noi, Luca", è il messaggio che accompagna la clip. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 17:15

