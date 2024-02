Un centro olistico a Cornate D'Adda, in provincia di Monza e Brianza, ha deciso di vietare i massaggi agli uomini a causa delle continue richieste di prestazioni sessuali che generano pressioni e imbarazzo. La titolare, Alessandra Fumagalli, 42 anni, ha comunicato la decisione sulla pagina Facebook del centro, ricevendo solidarietà sia da donne che da uomini. Le richieste inappropriate solitamente arrivano alla fine delle telefonate, con domande su massaggio delle parti intime o sulla possibilità di rimanere completamente nudi. «Per fortuna non sono tutti uguali», ha detto, precisando che i vecchi clienti uomini potranno continuare ad andare perché «sono persone con cui ormai c'è fiducia». I nuovi, invece, no. «Le telefonate di solito hanno un tono piuttosto neutro. Le domande, sempre le stesse, vertono su prezzi, orari, indirizzo. E poi verso la fine la voce declina in una nota più bassa, a voler nascondere un certo imbarazzo: 'Mi scusi, ma il massaggio prevede anche le parti intimè; oppure 'durante il massaggio si può stare completamente nudi?'». «Come donna, ancora prima che come professionista - aggiunge la titolare - mi sento sminuita, è una situazione svilente, mi reputo una che fa il suo lavoro in modo serio, ma è come se una donna che pratica un massaggio debba essere per forza intesa solo in un certo modo». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 10:43

