Siamo in un cantiere, dove un camion deve portare delle enormi rocce aldilà di una salita piuttosto ripida. Il peso però è eccessivo e quando il mezzo sta per giungere in cima, improvvisamente inizia a procedere all'indietro. La tragedia viene sfiorata ma fortunatamente evitata grazie alla prontezza di un operatore a bordo di un escavatore, che riesce a frenarlo. (Youtube - Ahmad Hussein)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 17:29

