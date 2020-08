Berlino, 18mila persone in piazza contro le misure anti-Covid

Migliaia di persone si sono riunite sul viale dell'Unter den Linden a Berlino per la manifestazione contro le misure anti covid-19. La marcia dovrebbe poi proseguire verso il parco del Tiergarten. Alla porta di Brandeburgo, che si trova al suo ingresso, vi è già un ampio schieramento di polizia. Molti manifestanti scandiscano slogan presi in prestito alle proteste del 1989 contro il regime della Germania est: «Aprite i cancelli» e «il popolo siamo noi». La manifestazione è stata autorizzata dal tribunale dopo che le autorità l'avevano inizialmente vietata per motivi sanitari. Ad un'analoga protesta ai primi di agosto pochi indossavano la mascherina e le distanze non erano rispettate.



La polizia ha poi sospeso la protesta. «La distanza minima non è rispettata dalla maggior parte (dei manifestanti) nonostante le ripetute richieste» della polizia, riferiscono le forze dell'ordine, «motivo per cui non c'è altra possibilità che quella di sciogliere il raduno ». Alla manifestazione prendono parte almeno 18mila persone. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA