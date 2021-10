Mokadelic: la band che ha firmato le musiche di ‘Gomorra’ e ‘Romulus’ annuncia l’album ‘Apocalysm’

Alle spalle hanno musiche composte per il piccolo e grande schermo, ma ora per i Mokadelic è tempo di nuovo album. La band ha annunciato la pubblicazione di ‘Apocalysm’ (Blackcandy Produzioni), disco di inediti in uscita il 26 novembre. Il progetto, con le sue otto tracce, vuole essere un concentrato di riflessioni su uomo e natura. È “l’insieme delle azioni che, volendo o no, sta portando a un cambiamento globale per mano dell’uomo”, spiegano Alberto Broccatelli, Cristian Marras, Maurizio Mazzenga, Alessio Mecozzi e Luca Novelli a proposito del titolo. E aggiungono: “è un memorandum onirico in cui si mescolano sogni, speranze, incubi e vita reale”. Anticipato dal singolo ‘Würm’, riferimento agli effetti dell’omonima glaciazione, l’album si muove tra elettronica e distorsioni analogiche. Foto di Giulia Natalia Comito da Ufficio Stampa Wordsforyou / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:48

