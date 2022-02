Milano, lite degenera in tragedia: uomo ucciso a coltellate da coinquilino

(LaPresse) Un uomo è stato ucciso a coltellate dal coinquilino nella sua abitazione a Milano. La Polizia è intervenuta intorno alle 7.30 di sabato 19 febbraio in via Marco D’Agrate 21 per una lite in corso tra due cittadini nordafricani, segnalata alla Centrale Operativa della Questura da alcuni condomini. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo a terra con due ferite da arma da taglio che è deceduto poco dopo mentre personale sanitario provava a rianimarlo. Nell’appartamento c’erano altre persone provenienti dal nord Africa, tra le quali un uomo con gli abiti sporchi di sangue. La Squadra Mobile, intervenuta subito sul luogo, sta analizzando la scena e sentendo le persone per la ricostruzione dei fatti e l’eventuale attribuzione di responsabilità in quella che, allo stato attuale, pare trattarsi di una lite degenerata tragicamente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 13:32

