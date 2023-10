Milano, in piazza Duomo volantini con foto degli ostaggi di Hamas

La fermata della metropolitana in piazza Duomo, a Milano, è stata tappezzata di volantini con i volti degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas.

Le foto sono comparse anche in altre parti del centro città, appese a delle cabine telefoniche, in piazza Castello e piazza Cordusio. Sui fogli c'è scritto: "Rapiti, per favore aiutateci a riportarli a casa". Ancora non è noto chi abbia compiuto questo gesto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 21:53

