(LaPresse) - Anche a Milano esplode la gioia dei tifosi del Marocco per la vittoria della loro nazionale agli ottavi contro la Spagna ai Mondiali in Qatar. Un sucesso che porta per la prima volta nella storia i nordafricani ai quarti. In Corso Buenos Aires i sostenitori del Marocco che vivono nel capoluogo lombardo hanno festeggiato con un corteo con cori, bandiere e trombette.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 20:02

