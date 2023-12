Milan, Tomori fuori per 2 mesi: lesione tendinea bicipite femorale

Sempre più emergenza infortuni per il Milan. I rossoneri perdono per almeno due mesi anche Fikayo Tomori. Nel match contro la Salernitana di venerdì sera il centrale difensivo inglese si procurato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Uno stop dunque lungo ma è stata scoingiurata l'operazione.

In difesa Pioli può contare al momento solo su Kjaer e sul giovane Simic. Intanto oggi il giudice sportivo ha comunicato l'elenco degli squalificati. Due giornate per Banda del Lecce, espulso contro l'Inter per proteste. Un turno di stop tra gli altri per i napoletani Politano e Osimhen, entrambi espulsi con la Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 19:22

