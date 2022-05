(LaPresse) Grande festa a Milano per la vittoria dello scudetto della squadra allenata da Stefano Pioli. Due bus scoperti portano i calciatori in giro per la città tra due ali di folla. Si parte da Casa Milan e si arriva a Piazza Duomo, per il gran finale. In migliaia, con sciarpe e bandiere, ad accompagnare i rossoneri

