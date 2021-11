Michele Braga racconta la colonna sonora di 'Freaks Out': «Ad ogni personaggio la sua musica»

Se Freaks Out ci porta per mano nel mondo di personaggi iconici e grotteschi, la sua colonna sonora rappresenta di fatto l'ultimo character della lista. Non c'è modo migliore per definire il lavoro del musicista Michele Braga e di Gabriele Mainetti, in uscita venerdì 29 ottobre. Il 12 novembre uscirà invece il doppio vinile (Edizioni Curci & Goon Films): un doppio LP da collezione con all’interno un esclusivo pop-up a tema circense e lo spartito del brano Freaks Out. «È una colonna scritta quasi tutta su scena. - ci dice subito Michele Braga - Sono stati registrati dei singoli punti musica. Non ci sono brani riutilizzati. La cosa interessante è che più del 90% della colonna è registrata con strumenti veri. L’elettronica è entrata in minima parte. Siamo stati molto impegnati anche dal punto di vista produttivo. È stata una sfida importante e abbiamo cercato una nostra via alla colonna sonora». Foto: P&D

LEGGI ANCHE: ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’, Valerio Lundini torna a teatro

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA