Mestre. Autobus di linea va a sbattere contro una colonna dei portici in via Carducci

Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre, in Via Carducci: l'autobus, un mezzo elettrico, ha urtato un pilastro di un'abitazione dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha attraversato la carreggiata. Nell'incidente l'autista è rimasto ferito, mentre 14 passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 22:20

