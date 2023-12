Come ogni anno, in piazza Navona a Roma è stato allestito un piccolo mercatino di Natale con stand di cibo, giochi e una bella giostra con i cavalli. Molte le persone venute a godersi la vigilia di Natale in questa splendida piazza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Domenica 24 Dicembre 2023

