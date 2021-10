(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2021 "Nel giorno in cui avviene il deposito delle firme per il referendum sulla cannabis, Fratelli d'Italia annuncia che mette a disposizione le sue strutture per il comitato contro il referendum. E' una follia il referendum", così Giogia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:50

