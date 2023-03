Meloni e Nicole a Palazzo Chigi, l'incontro con le famiglie di ragazzi affetti da sindrome Pandas

“Mamma, lei ci aiuterà”: è uscita con questa speranza Nicole, appena 12 anni, dall’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le aveva scritto una lettera in occasione della giornata per le malattie rare, per farle conoscere la sindrome di Pandas, che l’ha colpita quando aveva poco più di due anni. E quelle righe, scritte da una bambina come una richiesta di aiuto, hanno fatto breccia nel cuore della Premier che ha chiesto subito di incontrarla.

Nicole ieri aveva il cuore in gola, un po’ perché avrebbe incontrato una persona importante “vista solo in tv” e un po’ perché andava a rappresentare il dolore di tante persone che, come è successo a lei, stanno ancora cercando una cura che troppe volte sembra introvabile. Si è presentata all’incontro con la naturalezza di una ragazzina di 12 anni, con i capelli sciolti sulle spalle e un maglioncino a coste, per il freddo. E la Meloni l’ha ascoltata con attenzione, prima davanti alla mamma e poi, da sola, per almeno mezz’ora regalandole una borsetta e un'agendina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 09:14

