Meloni contro la sinistra: "Nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata"

(LaPresse) "Loro (gli esponenti della sinistra ndr) sono solidali con le donne che subiscono violenza purché non sia stato un clandestino, perché nella loro morra cinese clandestino batte donna violentata". Queste le parole pronunciate da Giorgia Meloni durante un comizio elettorale a Perugia la sera dell'1° settembre. Il riferimento della leader di Fratelli d'Italia è alle polemiche scaturite dopo la diffusione sul suo account Twitter del video dello stupro di Piacenza. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 19:48

