Meghan Marke, il libro 'La panchina' in vetta alla classifica del New York Times: quando arriva in Italia

LOLNEWS.IT - Meghan, duchessa di Sussex, si è spogliata del cognome lasciando il titolo nobiliare per presentarsi al mondo come scrittrice: il suo primo libro per ragazzi, ‘The bench’, è in vetta alle classifiche del New York Times e arriverà in Italia il prossimo 11 novembre. ‘La panchina’, edito da Ape Junior, ha per oggetto lo speciale legame padre-figlio visto dagli occhi di una mamma. L’esordio toccante della moglie del Principe Harry coglie l’evoluzione e la profondità del rapporto tra i padri e i figli e ci ricorda le numerose forme che può assumere l’amore. Meghan Markle ha raccontato la genesi del libro costellato qua e là di aneddoti intimi e privati vissuti con Harry e Archie: «La panchina inizia con una poesia che ho scritto per mio marito nel giorno della festa del papà, il mese seguente alla nascita di Archie». (Foto: Kikapress/Uff. Stampa Salani - Music: "Memories" from Bensound.com)

