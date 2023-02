Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco: «In contemporanea con i funerali andrà in onda la puntata di BellaMa che lui aveva approvato»

La morte di Maurizio Costanzo ha scosso tutto il mondo dello spettacolo, in particolare il giornalista Pierluigi Diaco che anche alla camera ardente, insieme al marito, ha mostrato tutta la sua disperazione per la perdita di un collega ma soprattutto di un caro amico. Oggi, lunedì 27 febbraio, andrà in onda una puntata speciale del suo programma "BellaMa".

Diaco piange la morte di Costanzo tra le braccia del marito Alessio: «Fu lui a sposarci, è stato tutto nella mia vita»

Costanzo, Mara Venier e Diaco in lacrime, Fiorello senza parole. Paola Barale, Mastandrea e gli altri: i vip alla camera ardente

Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco: «Dilaniato dal dolore, voglio solo silenzio». Bellamà non va in onda

L'intervista a Topo Gigio

Nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco decide di mandare in onda una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell’intervista a Topo Gigio, beniamino di molte generazioni di bambini italiani, nata da un’idea condivisa dal conduttore di “BellaMa’” (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17) e il giornalista scomparso venerdì 24 febbraio. Il rapporto tra Costanzo e Diaco per un quarto di secolo è stato sia professionale, ma soprattutto personale e per questo Diaco ha deciso di dedicare la puntata di oggi al suo grande amico e maestro. Dedica che verrà esplicitata ai telespettatori con un messaggio in sovraimpressione per tutta la durata della puntata e un video in apertura di programma.

Le parole di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco dice: «Sono stati giorni difficili, perché è stata inaspettata la morte di Maurizio, a cui sono stato legato da profondo affetto e stima. Tutto mi legava a Maurizio. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto e quella che vedrete tra poco è una puntata che abbiamo registrato la scorsa settimana e che è figlia di un'idea condivisa con lui. Questa puntata è dedicata a Maurizio e al rapporto unico e indissolubile che ci unirà per tutta la vita». Tutto il team di “BellaMa’” partecipa al lutto per la scomparsa di un gigante della televisione italiana.

Zia Mara che scoppia in lacrime appena arrivata alla camera ardente 😭💔#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/l2y1bvjpaC — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) February 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA