Mattia Stanga e l’ironia su TikTok: «Il mio anno inaspettato, ora vorrei recitare in una serie tv»

Nell’anno in cui TikTok ha toccato la soglia del miliardo di utenti mensili attivi, tra i nomi che si sono imposti all’attenzione c’è quello di Mattia Stanga. Sulla piattaforma più popolare della Generazione Z sono due milioni i followers che seguono le parodie esilaranti del creator. Le sue clip sono, infatti, il ritratto dissacratorio e ironico di figure e momenti che fanno parte della quotidianità di tutti noi. “Il mio 2021 è stato inaspettato – ci confessa Mattia – mi sono state date un sacco di opportunità di cui sono molto grato. I contenuti più apprezzati? Quelli in cui imitavo dei lavori come la farmacista e i professori, le imitazioni della mamma e i luoghi comuni. [...] Nel 2021 vorrei fare più esperienze possibili perché vivo di questo, di adrenalina. E mi piacerebbe recitare in una serie tv”. Credits TikTok Italia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 14:07

