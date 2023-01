MasterChef, Sara e Francescone cucinano insieme (e vengono promossi)

La parola chiave della serata di ieri a MasterChef Italia (episodi su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand) è stata “imprevedibilità”. Durante l’Invention Test, dietro all’annuncio dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli di dover scegliere un avversario contro cui scontrarsi, dopo aver anche fatto anche una spesa di conseguenza piena di insidie, si celava la “sorpresa” di doverci in realtà lavorare insieme: e così Sara e Francescone, che non si stanno particolarmente simpatici, hanno dovuto lavorare fianco a fianco.

Alla fine una sorpresa ulteriore: il loro “Quando meno te lo aspetti” (anguilla marinata nel cetriolo su crema di peperone e carote) è stato un piatto riuscito perché, come ha detto Barbieri, «quando si va d’accordo per lavorare bene, poi vengono fuori dei bei risultati».

