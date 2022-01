Masterchef, la “Dignità” di Tracy commuove i giudici

Negli episodi di ieri di MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno parlato molto di dignità. Partendo da un piatto, quello di Tracy, chiamato proprio “Dignità” e giudicato il migliore di una Mystery Box in cui i cuochi amatoriali dovevano preparare un piatto partendo da ingredienti considerati “di scarto”: lei ha presentato delle polpettine di pane, patate, creste di gallo e uova di pesce su crema di baccelli di piselli, aneto e basilico. Tracy, 31 anni, cameriera di sala nata in Nigeria che da 15 anni vive a Vallese di Oppeano (Verona), è apparsa sin dal primo episodio forte, determinata e competitiva, ma presentando il piatto di ieri si è sciolta, con tante lacrime. E i giudici insieme a lei.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 11:44

