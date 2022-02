Masterchef 11, “Nonno Superman”: il piatto “di pancia” di Carmine per il nonno

In un Pressure Test tesissimo, ieri a MasterChef Italia (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), la tensione di Carmine si è sciolta grazie a “Nonno Superman”, un piatto di pennoni con pomodorini, pesce spada e granella di pane aromatico su crema di ricotta al limone dedicato al nonno e ispirato a una canzone che tutti i nipoti gli hanno regalato per i suoi 60 anni. E la tensione si è sciolta con delle lacrime sincere, che hanno accompagnato un piatto giudicato da Chef Cannavacciuolo «di pancia», perché «è importante viaggiare, ma devi sempre partire dal tuo cuore». Un piatto che è valsa la salvezza al giovanissimo studente della provincia di Salerno: è tra i 5 che la prossima settimana si giocheranno l’accesso alla serata finale di questa edizione di MasterChef Italia, prevista per il 3 marzo. Immagini concesse da Sky. Masterchef Italia è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Sito ufficiale: https://masterchef.sky.it/

