Masterchef 11, Elena lascia la Masterclass e Barbieri le toglie il grembiule: applausi per una delle protagoniste

Vulcanica, spontanea, straordinaria: Elena – casalinga di 54 anni nata a Milano e ora a Ravenna – è stata una delle protagoniste di questa stagione di MasterChef Italia, e quando ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand) i giudici hanno annunciato che doveva togliere il grembiule, sono stati loro i primi ad apprezzare tutte le sue qualità. Il più colpito è sembrato Bruno Barbieri, che le ha confessato di averlo fatto sentire a casa conoscendo benissimo l’ormai celebre Lido Adriano dove lei ora vive: emozionato e quasi commosso, Chef Barbieri ha voluto toglierle personalmente il grembiule. Immagini concesse da Sky. Masterchef Italia è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Sito ufficiale: https://masterchef.sky.it/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 12:32

