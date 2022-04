Mariupol, Putin ordina lo stop all'assalto dell'acciaieria: «Non serve arrampicarsi in queste catacombe»

(Agenzia Vista) Mosca, 21 aprile 2022 "Considero il proposto assalto alla zona industriale un ordine inappropriato da annullare. Questo è il caso in cui dovremmo pensare. Cioè, dobbiamo sempre pensare. Ebbene, in questo caso, tanto più sul salvare la vita e la salute dei nostri soldati e ufficiali. Non c'è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare lì, sottoterra", così Putin sull'assalto all'acciaieria a Mariupol. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA