Mario Party Superstars: i consigli di Simona Remine per una festa perfetta

Che si tratti di un compleanno o della celebrazione di un evento speciale, sono sufficienti alcuni piccoli accorgimenti per rendere l'atmosfera di ogni party ancora più gioviale. A svelare tutte le ultime tendenze in fatto di feste ci pensa Simona Remine, la party planner italiana per eccellenza e volto della trasmissione Detto Fatto, che ha dato i suoi cinque consigli fondamentali per organizzare il party perfetto in un simpatico video. Dalla scelta del tema a quella dei colori, passando per i dolci più adatti all'occasione e il photo booth per immortalare i momenti più speciali, fino ad arrivare a una delle attività più in voga del momento per le serate in compagnia: giocare ai videogiochi. Nel variegato mondo del gaming, c'è un nome targato Nintendo che svetta da oltre 20 anni come il party game per eccellenza, perfetto per giocare insieme ad amici e parenti. Si tratta di Mario Party, una serie ormai storica. Foto: GDG

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:21

