Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda: «Sposiamoci insieme»

Negli studi di "Da noi…a ruota libera", Maria Teresa Ruta si rivolge direttamente a sua figlia Guenda, visibilmente commossa: «Nella mia vita ho sempre corso, ho sempre lottato, per essere la prima donna a parlare di calcio in tv o a presentarsi in televisione con il pancione», racconta in diretta su Rai1 al programma condotto da Francesca Fialdini.

Maria Teresa Ruta spiega, poi: «Perché avere dei figli è una cosa meravigliosa e io sono fortunata perché ho due figli straordinari. Volevo diventare nonna ma posso anche rinunciare a questo sogno per la tua serenità, che è l’unica cosa che conta».

Poi, però, Guenda fa una richiesta davvero speciale alla mamma: «Vorrei che ci sposassimo insieme», dice guardandola negli occhi e a quel punto il cuore di Maria Teresa Ruta si scioglie e sul suo volto spuntano lacrime di gioia.

