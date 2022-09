Marcell Jacobs, il matrimonio con Nicole Daza sul lago di Garda

(LaPresse) Marcell Jacobs e la sua compagna Nicole Daza hanno pronunciato il fatidico "sì". Un rito civile, nella dannunziana Torre San Marco di Gardone Riviera, sul Garda, davanti a circa 170 invitati, tra parenti, amici e vip, proprio nel giorno in cui la sposa compie 29 anni. Partito dal porto vecchio di Desenzano (dove è cresciuto e ha iniziato la sua carriera sportiva) accompagnato in barca da mamma Viviana, l'oro di Tokyo ha raggiunto la torre dopo essere stato salutato con un lungo applauso. Nella location esclusiva ha atteso l'arrivo della sposa (avvolta in un abito bianco) e madre dei suoi due figli, Anthony di 3 anni e Meghan di poco più di un anno. Tra gli invitati, oltre a parenti e amici, colleghi dell'atletica leggera: dall’oro olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, al compagno di staffetta a Tokyo Fausto Desalu, a Paolo Dal Molin, Johanelis Herrera, Laura Strati. Con loro il presidente della Fidal Stefano Mei e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 15:26

