Manifestazione sindacati, Landini: "Siamo qui per la democrazia che è di tutti"

"Siamo in piazza per ribadire la forza delle democrazia nel nostro paese, la voglia di cambiare e la forza della Costituzione. Silenzio elettorale? Credo che i fascisti che hanno assaltato la Cgil non si sono posti il problema se erano in campagna elettorale o meno". Lo ha detto il segretario della Cgil Landini parlando dal corteo della manifestazioni nazionale convocata a Roma dai sindacati. "Questa è una manifestazione per la democrazia nel nostro paese quindi di tutti e non di parte. Io penso che bisogna capire quello che è successo e cioè una cosa mai avvenuta dal dopoguerra ad oggi, l’assalto alla Cgil. Ringrazio la Lamorgese per il lavoro compiuto e le forze di polizia per quello che hanno fatto" ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 13:49

