(LaPresse) Tromba d'aria in Sicilia, nel Ragusano. Nel video diffuso sui social da un cittadino, il 'vortice' della tromba d'aria travolge case e centro abitato, scoperchiando tetti e attività commerciali, come riferito anche dai vigili del fuoco. Un uomo, travolto dalle raffiche della zona, ha perso la vita. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:05

