Maltempo in Friuli, i tre giovani dispersi nel fiume Natisone prima di essere travolti dalla piena: il video straziante

Maltempo e dramma in Friuli. Tre giovani, due ragazze e un ragazzo, sono dispersi dal primo pomeriggio di venerdì 31 maggio a causa della piena del fiume Natisone: poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono in quanto si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Dispersi nella piena del Natisone

Quando sul posto sono giunti i soccorritori, non hanno individuato subito chi ha lanciato l'Sos. I vigili del fuoco, in elicottero, hanno perlustrato la zona e hanno individuato i tre dispersi, ma non sono riusciti a salvarli: i tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente, ma quando i soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e hanno lanciato una corda per metterli in salvo, non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

Mentre i vigili del fuoco sono alla ricerca dei tre ragazzi, i carabinieri sono impegnati, anche, nel tentativo di risalire alle generalità dei tre. I ragazzi potrebbero essere arrivati nella zona, immersa nella natura, a piedi e poi aver raggiunto l'isolotto guadando, visto che il livello dell'acqua era ancora basso in quel momento. Nell'area è stata individuata soltanto, parcheggiata, un'automobile con targa romena, che potrebbe appartenere a chiunque.

Il sindaco: preghiamo per loro

«Stanno cercando tre persone, un ragazzo e 2 ragazze nel fiume Natisone, sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, erano sull'asta del fiume tra Premariacco e Manzano». E' quanto ha reso noto, con un post sui social, il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, che sta seguendo di persona la drammatica vicenda. «Ci sono due elicotteri che stanno sorvolando la zona - ha proseguito - uno del 118 e uno dei vigili del fuoco. Inoltre, ci sono i sommozzatori. Da pochi minuti è arrivata anche un'imbarcazione dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il livello del fiume sta ancora aumentando». «Una preghiera per loro - ha concluso il sindaco - esiste anche un filmato che strappa il cuore».

Erano abbracciati

Il livello dell'acqua del Natisone in Friuli è salito in pochi minuti e i tre ragazzi, ora dispersi a causa della piena del fiume, sono stati trascinati dalla corrente.

Queste, però, in pochi istanti sono diventate ancora più violente e l'abbraccio non ha tenuto, i tre sono stati sballottolati in varie direzioni. Nello stesso tempo i vigili del fuoco dall'alto di un ponte, ad alcune decine di metri di altezza, avevano posto un'autogru. Da questa è stata allungata una scala al di sopra del Natisone, e alcuni vigili hanno lanciato funi alle quali i ragazzi avrebbero potuto afferrarsi. La corrente ha trascinato i tre e nessuno di loro è riuscito ad aggrapparsi alla corda. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.

Hanno tra i 17 e i 25 anni

I tre giovani dispersi nel fiume Natisone avrebbero un'età presunta tra i 17 e i 25 anni. E' quanto ipotizzano le forze dell'ordine e i soccorritori sulla scorta delle testimonianze raccolte e dalla visione dei filmati messi a disposizione dai passanti che erano nella zona al momento dell'incidente. L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.30. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Udine con squadre di terra e soccorritori fluviali alluvionali, supportate da Drago 141, l'elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia. Da Venezia sono giunti anche i sommozzatori assieme ad operatori specializzati degli altri tre comandi Vvf del Friuli Venezia Giulia. Alle ricerche sta partecipando anche l'elicottero del servizio sanitario regionale Fvg. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA