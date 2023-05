Maltempo, paura in Emilia Romagna: esonda il fiume Lamone. Alluvioni e frane e famiglie sfollate

Paura in Emilia Romagna per il maltempo. Vigili del fuoco in azione per i danni causati dalle forti piogge in tutta la regione. Il sorvolo dell’elicottero su Massa Lombarda (Ravenna), dove sono state soccorse due persone bloccate nella loro abitazione per l’esondazione del torrente Sillaro.

Roma, violento temporale nel pomeriggio. Rischio grandine e traffico in tilt, continua l'allerta meteo nel Lazio

Allerta meteo arancione e gialla il 2 maggio per maltempo, ecco le regioni a rischio

Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti.

Scuole chiuse e treni bloccati

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Famiglie sono state evacuate già dalla serata ieri e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni.

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell' Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

La sospensione, spiegano delle Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA