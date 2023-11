In Crimea, due atleti professionisti di arti marziali hanno impedito una rapina ai danni di una donna: la vicenda è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza. I due atleti hanno prontamente risposto alle grida di aiuto della donna, raggiungendo e bloccando il ladro. «È bello che nella nostra città ci siano ragazzi come Zohrab e Mikhail che non sono indifferenti alle sofferenze di persone completamente sconosciute a loro! Un grande esempio per le generazioni più giovani!», hanno commentato i membri del locale club sportivo "Alliance". Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 17:05

