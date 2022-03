Madonna conquista Tik Tok con il remix di “Frozen”, ma i fan lo bocciano

Se persino Madonna mette gli occhi su TikTok allora la questione merita una riflessione approfondita. La Regina del Pop pubblica oggi, giovedì 3 marzo, un remix di “Frozen” in chiave trap. In realtà i frequentatori abituali della nota piattaforma lo conoscono già da un anno. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Madonna contro la censura di Instagram: «Quattro decadi di sessismo e misoginia»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA