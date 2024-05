Roma, Lukaku rivela: «Il gol più bello? Quello al 91° contro il Lecce»

Il calore dell'Olimpico, la passione dei tifosi e il batticuore dell'emozione sportiva: sono queste le sensazioni che Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha condiviso nel suo racconto esclusivo a Betsson.Sport.

"Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio," ha condiviso Lukaku. "Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l'intera città, è un’esperienza molto bella". Il giocatore descrive poi come punto di svolta il suo primo gol all’Anderlecht, che gli ha totalmente cambiato la vita. “L’inizio per me rimane sempre il più bello” racconta il calciatore descrivendo il suo esordio nel mondo del calcio. “Ho rappresentato la mia città, e abbiamo vinto il campionato il primo anno”. Ma l’attaccante giallorosso non è solo legato alla sua città natale, ha instaurato una connessione profonda, quasi tangibile, con la Roma, con i compagni e con i suoi sostenitori. La sintonia che ha con la squadra è infatti evidente non solo sul campo, ma anche fuori, dove i momenti di complicità e scherzo rafforzano i legami e la coesione del gruppo: “Sto veramente bene con tutta la squadra: Pellegrini, Dybala, Paredes, Aouar e N'Dicka.”

Sulla maglia della Roma, il numero 9 ha inciso la sua firma con gol indimenticabili. "Il gol memorabile con la maglia della Roma è stato quello contro il Lecce del 2 a 1" ha condiviso Lukaku. "Gran palla di Paulo Dybala e poi il mio goal." Durante quel match, la squadra stava perdendo 1 a 0 e, dopo una rete di Azmoun con la quale ha raggiunto il pareggio, Lukaku ha segnato il gol della vittoria nel recupero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA